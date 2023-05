Sorpresa, la Luna Dance Center torna alla conquista di New York

La Luna Dance Center di Ancona va di nuovo alla conquista di New York. Dopo essersi esibita a Manhattan (Lion Theater, Dixon Place, Broadway Dance Center, JCC Theater) e a Brooklyn (The Muse), la ‘Luna’ torna in scena nella Grande Mela con le sue compagnie dopo diversi anni. Come spiega il presidente (e organizzatore delle trasferte) Cristiano Marcelli "dopo il periodo buio della pandemia, sentiamo che è arrivato il momento di portare di nuovo la nostra danza oltreoceano. Vogliamo che i ballerini dei nostri collettivi che dedicano tanto tempo allo studio quotidiano della danza vivano assieme ai loro coreografi un’esperienza importante per il loro percorso".

Nell’occasione del 50esimo anniversario della nascita della cultura Hip Hop, La Luna Dance Center calcherà la scena del Modega e del Culture Lab, nel Queens. Il tour newyorkese si concluderà al Fort Tryon Park di Manhattan per La Luna + BodyStories & Friends, spettacolo all’aperto in collaborazione con la compagnia americana BodyStories, cui parteciperanno i ballerini newyorkesi di casa alla Luna: Eddie Stockton, Ryan Daniel Beck e Mickela Mallozzi. I collettivi della Luna che si esibiranno saranno tre: Luna Dance Theater presenterà "Le Tre Marie del Mare" prodotto da Canova22 di Roma con le coreografie di Simona Ficosecco; i Lunatics presenteranno "Savage" con le coreografie di Markeeno Bramucci & Lunatics; i Luna Breakers coordinati da Gio Brain Galeazzi faranno sessioni di freestyle. Bramucci terrà inoltre lezione in due scuole di danza.

A luglio saranno gli americani a venire nella sede della ‘Luna’ per il 15° campus CDF, che ospiterà insegnanti da New York e Los Angeles e partecipanti anche da New York, Michigan, Pennsylvania e Panama. Per l’occasione la ‘Luna’ consegnerà diverse borse di studio per incentivare i talenti americani a partecipare all’evento. "Creare queste opportunità per la nostra comunità mi dona gioia profonda e dà un senso anche ai miei giorni più complicati", dice Marcelli.