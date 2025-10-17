Sorpresa, mezzi riparati: meno corse tagliate

Mentre la direzione aziendale è impegnata a immaginare il suo assetto societario futuro, il servizio urbano del trasporto pubblico locale di Conerobus continua a convivere con i disagi quotidiani. Dopo la raffica di turni, e di conseguenza di corse, saltati mercoledì a causa della mancanza di mezzi, ieri le cose sono andate leggermente meglio. È bene sottolineare l’avverbio ‘leggermente’, perché alla fine due turni sono stati soppressi e altri 9 hanno dovuto attendere il ritorno in deposito di altri mezzi utilizzati su altre linee. Eppure la situazione l’altra sera, in previsione della giornata di ieri, era molto più negativa di quanto poi si è verificato, visto che il numero delle macchine ferme ai box, ossia in officina, per riparazioni più o meno pesanti, erano ben 57, con una perdita di circa 20 turni macchina che potenzialmente dovevano saltare; ieri mattina poi le cose sembrano cambiate e i veicoli fuori uso risultavano essere meno consentendo di limitare i danni.

La direzione tecnica e l’ufficio movimento, secondo un diktat aziendale ben preciso, hanno dato mandato di fare il possibile per coprire le corse del mattino che riguardano in particolare la copertura delle scuole, in entrata e in uscita degli studenti. Una priorità assoluta rispetto al resto del servizio urbano del capoluogo.

Intanto la gara per l’acquisizione dei 14 autobus nuovi – 12 a metano e 2 elettrici – va avanti e presto dovrebbe concludersi. In assenza di ulteriori intoppi in corso d’opera i nuovi mezzi saranno a disposizione non prima di aprile 2026.