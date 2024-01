Sorpresa: parti in aumento al ’Carlo Urbani’

Ancora in netta controtendenza crescono i fiocchi blu e rosa all’ospedale Carlo Urbani. In netto calo le nascite per la sempre maggiore denatalità che però non riguarda il reparto di ostetricia e ginecologia guidato dal dottor Gianluca Grechi, dove si è invece registrato un consistente incremento di nati nell’anno che si è appena concluso. Ben 908 i fiocchi per 899 parti, contro le 901 nascite dell’anno precedente e le 888 nel 2021 mentre erano 834 quelli del 2020. Dati in continuo aumento, probabilmente dovuti anche alla chiusura del punto nascite di Fabriano ma non solo.

Tra le curiosità dell’anno che si è chiuso c’è il fatto che un bimbo ha avuto fretta di nascere ed ha emesso il suo primo vagito nel parcheggio dell’ospedale. Altro dato che balza agli occhi è che circa la metà delle donne ha scelto e potuto accedere al parto ‘senza’ dolore, grazie alla partoanalgesia. "Circa il 50 dei parti naturali – spiega il primario del reparto di Anestesia, Analgesia e Rianimazione Tonino Bernacconi - si svolge con la partoanalgesia che consente alle donne di partorire con meno dolore. Riusciamo a garantire un servizio h24 e siamo il centro che fa più peridurali nella regione Marche". Un elemento di sicurezza per le donne che sanno di poter contare su una struttura di eccellenza, un vero fiore all’occhiello per la sanità marchigiana, diretto da ormai quattro anni da Gianluca Grechi che ha portato a Jesi la sua esperienza ventennale maturata al Salesi di Ancona, proseguendo la buona tradizione di famiglia, prima di lui suo padre ha seguito nel parto diverse generazioni di donne.

"Da noi vengono le mamme di un po’ tutta la provincia, non solo dal Fabrianese e dall’osimano dopo la chiusura dei punti nascita e dalla stessa Ancona. I dati del nostro Centro nascita continuano a crescere, merito anche del grande spirito di collaborazione che si è instaurato nel nostro team e dall’attenzione che mettiamo nei confronti delle pazienti, nel seguire gli aspetti emotivi della gravidanza e nel promuovere l’umanizzazione e la naturalità dell’evento nascita". Da circa un mese in reparto sono tornate le misure anti-Covid, ma le neomamme possono comunque contare sulla presenza in sala travaglio, durante il parto e poi in stanze appositamente dedicate dei papà. "Punto di forza della struttura – aggiunge il dottor Piercarlo Vegliò – è anche il nostro pronto soccorso ostetrico ginecologico che ci consente di dare risposte a molte donne quotidianamente".

Sara Ferreri