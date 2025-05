Sorpresa, Popsophia torna ad Ancona: ecco "Momenti di gloria" dedicati allo sport

Popsophia torna ad Ancona con una conferenza-spettacolo dal titolo "Momenti di gloria, Filosofia dello sport", in programma domani alle 18 presso l’Auditorium del Villaggio Sportivo di piazza Pertini in occasione della 78esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili. L’incontro è a cura della filosofa Lucrezia Ercoli e del regista Riccardo Minnucci. "Momenti di gloria" è una riflessione filosofica in forma narrativa e visiva sull’epica delle Olimpiadi. Un viaggio che parte dall’antica Olimpia e arriva ai giochi moderni, passando per le immagini iconiche che hanno immortalato i "momenti di gloria" della storia sportiva italiana e internazionale.