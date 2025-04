Sorpresa, si lavora allo stadio Rocchegiani

L’amministrazione vuole proseguire con "determinazione nella riqualificazione degli impianti sportivi, compatibilmente con il meteo e la necessità di non interferire con le attività delle società durante la stagione". Parole dell’assessore allo Sport Ilenia Orologio, in risposta alle bordate del Pd sugli impianti cittadini ("Pessima gestione", l’accusa). La titolare della delega chiarisce come gli interventi siano pianificati per essere realizzati in estate, quando i campionati sono fermi e le condizioni climatiche permettono di lavorare senza ostacoli.

"L’opposizione, però, continua a toccare i punti più bassi dell’azione politica – afferma Orologio – perché sono gli stessi che hanno criticato ogni intervento e investimento fatto sugli impianti sportivi. In Consiglio votano contro e si scagliano contro l’amministrazione ogni volta che investe nello sport, salvo poi, come accade oggi, invocare maggiori investimenti. Un atteggiamento che dimostra come questa opposizione sia quantomeno in confusione, in contrasto prima di tutto con sé stessa, e poi con città e falconaresi".

Gli interventi. Si scopre che al Roccheggiani i lavori per completare la tribuna sono partiti a inizio aprile. "Il primo stralcio prevede la realizzazione dei servizi igienici, distinti per uomini e donne e accessibili anche alle persone con disabilità, ricavati sotto la gradinata - illustra il Comune -. Sempre sotto la tribuna verrà realizzato un locale tecnico che ospiterà il quadro elettrico generale. È prevista inoltre la posa di pavimentazione antisdrucciolo nell’area esterna di accesso e sul marciapiede del lato ovest. A partire dal 5 maggio prenderanno il via anche i lavori di restyling della pista di atletica, mentre al termine della stagione è programmato il rifacimento degli spogliatoi e dell’impianto di illuminazione sia al Roccheggiani che al PalaBadiali". Ecco, il palas: "Qui verranno sostituiti i due tabelloni segnapunti. Costruito negli anni ‘70 per ospitare partite di pallavolo, il PalaBadiali ha accolto nel tempo anche eventi di calcio a 5 di rilievo nazionale e internazionale, come l’European Women’s Futsal Tournament e la Final Eight maschile. Un suo adeguamento a impianto polifunzionale richiederebbe un investimento importante per l’ammodernamento delle gradinate".

Sull’Amadio, si legge, "sono già stati completati i lavori di adeguamento della tribuna. Il recupero del fondo di gioco in erba sintetica, finanziato a gennaio con 163mila euro, è stato posticipato a causa delle piogge, ma sarà avviato entro la fine di maggio. Una volta completato il ripristino, sarà possibile procedere alla sistemazione del manto erboso del Roccheggiani, sottoposto a un uso intensivo dopo l’alluvione di settembre". E infine sul Neri, "utilizzato da altre squadre solo per un breve periodo, l’amministrazione ha stanziato 5.300 euro per il rinnovo dell’impianto di illuminazione, intervento che sarà approvato nel prossimo Consiglio".