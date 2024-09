Sorpresa, torna il festival "Spop" dedicato alla musica indipendente. Sul palco anche C’mon Tigre e Truppi

Torna il festival di musica indipendente "Spop" e porta venerdì (ore 21,30) al Teatro Pergolesi di Jesi il concerto dei C’mon Tigre, collettivo di musicisti che fonde jazz, indie-rock e una vena terzomondista eccentrica e variopinta. Ad aprire il concerto sarà Alessandro Baro, giovane chitarrista e cantautore marchigiano d’origine, ma girovago nell’anima, con il suo sound ambient folk-tronico. L’indomani alle 20 in piazza Colocci si apre il live dedicato alle sonorità urban/rap e alla musica di matrice black con il neo-soul di Subconscio (Giulio Campaniello, talento promettente della scena emergente italiana), seguito dall’ironia e dall’urban multiculturale di Lina Simons, l’incarnazione perfetta di un’anima rap che mescola radici africane e cuore napoletano. Segue poi, sullo stesso palcoscenico, la carica R’n’B di Adriana, ballerina e cantante che con il recente Ep "Limbo" sta conquistando il cuore del pubblico. Si chiuderà in grande stile con Claver Gold, una delle voci più brillanti del rap italiano contemporaneo.

Domenica alle 18 in piazza Colocci si danno appuntamento alcune delle voci più interessanti del panorama cantautorale contemporaneo: Giovanni Truppi (nella foto), Maria Antonietta, Colombre e Giacomo Toni. "La dimostrazione – spiegano gli organizzatori – di come i cantautori del Duemila non debbano per forza rifarsi al passato, ma siano ancora in grado di interpretare e rappresentare il mondo con lo sguardo e il linguaggio della contemporaneità". Artista poliedrico, Truppi si esibirà in solo con voce e chitarra. Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta, è una voce delicata e potente che arriva dritta al cuore, una cantautrice che ha fatto del cantautorato indie un rifugio sicuro per chi ama le emozioni autentiche. Colombre, pseudonimo di Giovanni Imparato, racconta mondi sospesi tra sogno e realtà. La sua è una figura musicale che emerge dalle profondità sonore come il leggendario mostro marino di Buzzati, da cui prende il nome. A chiudere la serata sarà Giacomo Toni, autore, compositore, pianista e cantante fuori dagli schemi, capace di mescolare ironia, surrealismo e una dose di umorismo pungente. Biglietti da 20 a 25 euro, carnet da 35 a 55 su Vivatickets o alla biglietteria del Pergolesi.