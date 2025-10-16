Sorpresa, torna la "Festa delle streghe" tra brividi d’argento e tunnel della paura. Ecco il programma del 25esimo atto

"La Festa delle Streghe" di Corinaldo compie 25 anni, e per quattro giorni, dal 24 al 26 e il 31 ottobre, regalerà brividi a decine di migliaia di persone. Dopo un anno di assenza torna l’evento che ha fatto del borgo la prima capitale italiana di Halloween e la migliore destinazione europea della festa. L’edizione 2025 riporterà tra le vie e le piazze un’atmosfera magica e carica di tradizioni mescolate a innovazione tecnologica e nuove attrazioni.

Il tema di ‘Halloween - La Festa delle Streghe’ sarà ‘Brividi d’argento’ e farà il suo debutto venerdì 24 con la colonna sonora di Radio Halloween, in collaborazione con Radio Arancia Network, e con l’inizio delle varie attrazioni: spettacoli e laboratori per i più piccoli, mercatini e animazioni (il ‘Tunnel della Paura’ su tutte), le immancabili taverne, con dj-set inclusi, e tanto altro. Immancabile la presenza della mascotte Zucchino.

Nel pomeriggio (ore 18.30), in collaborazione con Beatles Senigallia, concerto ‘The Yellow Beat - Beatles Tribute band’; alle 21.30 musica live con i Fuori Tempo; a seguire ‘Star a 90’, super party che ci farà rivivere le emozioni degli anni Novanta, con la partecipazione dell’Uomo Gatto.

Sabato 25 il convegno ‘Campioni da brividi’ proporrà storie di vita, vittorie e paure di due indimenticati campioni come Stefano Tacconi e Alessio Tacchinardi. Alle ore 18.30 concerto dei Liga 2.0 - Luciano Ligabue Tribute Band. Alle ore 21 ritorneranno le Dark Angels con ‘The Evil Ones’. Alle ore 21.30 spazio a ‘Millenium 2000 Party’, festa a base dei migliori brani degli anni 2000. Alle ore 22.30 interverranno i due ospiti speciali Alex Belli e Delia Duran.

Domenica 26 (ore 18.30) direttamente da ‘Zelig’, ‘Italia’s Got Talent’ e ‘Tu Si Que Vales’ arriverà Andrea Paris, il mago-comico che incanta e diverte. A seguire il concerto dei Distillato Beat.

Venerdì 31 sarà l’ ‘Happy Birthday Halloween!’. Corinaldo proporrà il meglio del programma, con Radio Halloween, il Tunnel della Paura, il mercatino dell’artigianato, ‘Costruendo la Paura’, Nicole & Co., Mi La Danse, Dark Angels e, ciliegina sulla torta, il concerto degli Shampisti. Gran finale con l’Halloween Night insieme a dj Pippo Palmieri di Zoo 105.