Sorpresa, torna la mostra internazionale felina

Oggi e domani la città di Ancona ospiterà l’esibizione internazionale felina (Campionati internazionali di bellezza) che richiamerà nel capoluogo numerosi operatori del settore ed appassionati. La manifestazione, per il suo rilievo internazionale, ha ricevuto sia il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche che quello del Comune di Ancona. "Una manifestazione che riveste una notevole importanza – ha evidenziato il consigliere regionale Luca Santarelli – sia sul piano dell’indotto turistico, sia perché crediamo che gli animali domestici possano influire positivamente sul benessere delle persone".

La mostra, che verrà ospitata presso il PalaCasali (ex Palaindoor) di via della Montagnola, visitabile in entrambi i giorni dalle ore 10 alle ore 18, torna nella città di Ancona dopo quindici anni dall’ultima esposizione del 2009.

"Un fatto che ci riempie di soddisfazione – ha sottolineato l’assessora Orlanda Latini – e che conferma la grande attrattività della città di Ancona, questa volta per tutti gli appassionati di gatti, che avranno occasione, durante le due giornate, di ricevere anche informazioni sul mondo animale. Città di Ancona da sempre attenta alle esigenze dei felini con la presenza di un gattile e oltre 900 colonie riconosciute". "Sarà una festa per allevatori, espositori e appassionati – ha rilevato Jessica Baldinelli – con la presenza di oltre 400 gatti e 100 espositori da tutta Italia e Paesi quali Svizzera, Austria, Finlandia e Norvegia".