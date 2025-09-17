Sorpresa, tutti per Gaza. Il Consiglio si scopre unito

Condanna del genocidio in corso nella Striscia e possibilità di un accordo, di un gemellaggio o altre forme di cooperazione tra Ancona e Gaza City. Votata all’unanimità la mozione portata ieri in consiglio comunale da Francesco Rubini (Altra Idea di Città). Centrosinistra e centrodestra uniti, per una volta, su un tema di respiro internazionale di così grande rilievo. Nonostante il centrodestra abbia voluto apportare alcune, non sostanziali, modifiche al testo votato e approvato in aula, alla presenza di un gruppetto di sostenitori al motto di ‘Palestina Libera’, il documento rappresenta una vittoria politica di Rubini. Apprezzamenti sono arrivati dai banchi della destra, con il riconoscimento addirittura del termine di ‘Genocidio’, nonostante a livello governativo nazionale le differenze siano più ampie e le prese di posizione molto meno coraggiose: "Quella che qualche tempo fa era denuncia isolata sta crescendo come realtà oggettiva – ha detto in aula il vicepresidente del consiglio Rubini – Poco fa il governo israeliano ha annunciato il via alla cosiddetta ‘Operazione finale’ a Gaza che somiglia molto alla ‘soluzione finale’ di memoria nazista e il ministro della difesa ha detto che Gaza brucerà. Con questa mozione oltre alla condanna per il genocidio che lo Stato di Israele sta compiendo contro la popolazione civile gazawa chiedo al sindaco e alla giunta di verificare la possibilità di avviare un ponte di solidarietà per l’invio di aiuti umanitari e di trovare un accordo con il sindaco di Gaza City per formalizzare un gemellaggio. La cosa è già stata fatta da altre città italiane".

I consiglieri di centrodestra, seppur tra alcuni distinguo al netto degli emendamenti legati alla condanna per quanto perpetrato da Hamas, hanno dato prova di grande senso di responsabilità. Di genocidio, ad esempio, ha parlato Arnaldo Ippoliti, mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli, ha ribadito la necessità della questione dei ‘2 popoli 2 stati’. Particolarmente apprezzate le parole di Giulia Fedele, la consigliera più giovane: "Non possiamo restare indifferenti di fronte a quanto sta accadendo a Gaza e lo dico come rappresentane delle giovani generazioni. Dobbiamo dare un segnale chiaro all’Italia e all’Ue che non possono restare soltanto a guardare. Votare questa mozione rappresenta un valore morale".

L’altro giovane consigliere, stavolta del Pd, Edoardo Carboni, durante il suo intervento ha mostrato la t-shirt con la scritta ‘Free Palestine’, mentre Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi) ha parlato di risultato straordinario a proposito della mozione votata in maniera bipartisan, con 30 voti favorevoli e 0 contrari. Di spessore anche le parole del presidente del consiglio, Simone Pizzi: "In questo tempo di grande dolore non servono contrapposizioni, ma una risposta univoca dal popolo anconetano".

Pierfrancesco Curzi