Sorpresa, un corso di educazione civica al liceo Savoia

Che sia la più bella Costituzione del mondo non sappiamo, ma certamente sappiamo che la nostra Costituzione repubblicana ha una sua straordinaria bellezza nei principi che enuncia e nel modo in cui sa esprimerli. Con questo spirito è stata ideata l’iniziativa nell’ambito del programma celebrativo per il Centenario del Liceo Scientifico “Savoia” di Ancona. Si tratta di un inedito corso di Educazione civica che è rivolto non solo agli studenti ma anche alla cittadinanza, e si svolgerà nel pomeriggio di quattro mercoledì: a gennaio il 17 e il 31 (“Concretezza e leggibilità della Costituzione”) e a marzo il 6 e il 20 (“Forma di governo in prospettiva comparata”).

A tenere i 4 incontri sarà la giurista Benedetta Barbisan, docente di Diritto pubblico comparato al dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università di Macerata. Benedetta Barbisan, docente anche all’Università di Whashington, è stata una studentessa del “Savoia” negli anni ottanta, e del Liceo conserva vivi ricordi, in particolare di quella professoressa Anna Bettini Galeazzi, alla quale è stata recentemente intitolata l’Aula Magna dell’Istituto “Savoia Benincasa” di via Marini.

Ed è qui che si svolgeranno gli incontri a partire da oggi alle 17, e come sottolinea la dirigente Alessandra Maria Bertini "sarà un’occasione preziosa per avvicinare la Costituzione con un approccio non tanto scolastico, quanto etico ed estetico".