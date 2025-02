Sorpresa, un palazzo galleggiante in mare

Un palazzo galleggiante di otto piani al porto. Stiamo parlando dell’enorme troncone di una nave da crociera che da mercoledì si trova ormeggiato alla banchina 20 dello scalo dorico (dove una volta si trovavano i silos). Un gruppo di rimorchiatori lo ha trasportato via mare fino ad Ancona e ormeggiato per ora su quella banchina, pronto per essere movimentato probabilmente dentro lo stabilimento di Fincantieri per l’assemblaggio con altri tronconi della nave. Una delle tante particolarità è legata al carico ulteriore. Oltre all’enorme troncone, infatti, la ditta incaricata ha posizionato anche altri pezzi della nave, tra cui la prua, proprio sopra il palazzo galleggiante; anche quelle parti verranno assemblate dentro il cantiere. Il blocco è stato ormeggiato a pochi metri dal punto di attracco della nave carica di migranti giunta ieri pomeriggio al porto. Nei prossimi giorni dovrebbe essere trasferita dentro il cantiere navale.