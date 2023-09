Sorpresa, un party di beneficenza: "La Mole come non l’avete mai vista. Così torniamo a far ballare Ancona"

"Speriamo non sia la prima e l’ultima volta. Vorrei che anzi fosse l’inizio di una lunga serie". A parlare è Alessandro Sartarelli di E20 Divertenti pronto a tornare nel capoluogo con il party di domani sera dal titolo "La Mole in love" i cui proventi verranno devoluti in beneficenza all’associazione Unbetables che si occupa di cardioprotezione. Ma perché tanto pessimismo? "Ho visto che nelle ultime ore ci sono state alcune polemiche e allora invito tutti i cittadini di Ancona a partecipare a questa serata perché potrebbe essere l’ultima – spiega – Noi vorremmo replicare ma non è detto che ce lo lascino fare quindi intanto cogliamo l’occasione".

L’evento di domani segna il ritorno in città di una delle realtà più importanti nel settore dell’organizzazione di eventi, realtà che negli ultimi anni ha preferito operare su altre piazze come Sirolo o Civitanova Marche. Ma Sartarelli si è sempre detto intenzionato a tornare nel capoluogo (dopo i party di Passetto on the rocks andati avanti fino al 2018) qualora ce ne fossero state le condizioni e questa sera con l’happening di fine estate farà rivivere la location inedita della Mole Vanvitelliana anche con lo scopo di sensibilizzare verso la tematica della cardioprotezione grazie alla partnership con Unbeatables. La onlus, presieduta da Simone Ambrosi, ha già donato nei mesi scorsi 11 defibrillatori al Comune di Ancona, anche grazie ad eventi come "Una scossa al cuore night show" dello scorso 16 luglio, sempre alla corte della Mole.

"Parliamo di una struttura prestigiosa e polivalente di tutta la città – prosegue Sartarelli – che può saltuariamente ospitare eventi selezionati che abbiano un carattere formativo e ludico senza alterare in alcun modo la sua connotazione prevalentemente culturale. Anzi, si dovrebbero proprio utilizzare tali eventi per promuovere il palinsesto stagionale principale della struttura". Posizione forse non condivisa dall’ex assessore alla Cultura Paolo Marasca che stando alle ultime dichiarazioni che hanno tenuto banco nelle scorse ore non ritiene la Mole adatta a questo tipo di eventi "danzanti".

Riguardo all’evento di domani sera si comincia alle 18 con una dimostrazione pratica di primo soccorso con utilizzo di defibrillatore e proiezione di un video. Quindi a partire dalle 19 Live Music, Dj Set e spazio Food & Drink con proposte street food a base di pesce, carne o veg. Dalle 19 alle 21 musica rock beat dagli anni ‘60 ad oggi, dalle 21 alle 22.30 "Pop cover hits", le cover dei più grandi successi di sempre, a seguire fino a mezzanotte musica dance e da mezzanotte all’una musica house. Ad esibirsi live sarà il duo dei "Montefiori cocktail" famosi per aver ideato brani di spot televisivi e colonne sonore di film come "L’ultimo bacio" di Gabriele Muccino, "Natale a Miami" di Neri Parenti e "Sex and the City". In consolle ci saranno in dj Zullo - dj Mata - dj Alex T. Saranno allestiti 20 tavoli per un totale di 200 posti a sedere per la cena e oltre 1000 metri lineari di divanetti. "Sarà una Mole mai vista – promettono gli organizzatori – che unisce divertimento e solidarietà". L’evento prevede l’ingresso intero a 15 euro (con consumazione) ed è consigliato a un pubblico over 25. Biglietti acquistabili sulla piattaforma vivaticket.