Sorpresa, una criminologa a teatro

Una criminologa a teatro. Strano? No, se si tratta di Roberta Bruzzone, divenuta un personaggio assai popolare grazie alla partecipazione a numerose trasmissioni televisive. Questa sera (ore 21.30) il pubblico potrà ascoltarla dal vivo alle Muse di Ancona, dove Bruzzone porta il suo spettacolo "Delitti allo specchio". "Chiara Poggi e Meredith Kercher non si conoscevano e probabilmente, se avessero potuto evitare l’ineludibile destino di morte che le attendeva, a tradimento, in un giorno qualunque, non si sarebbero mai incontrate. Eppure le vicende che le hanno viste coinvolte come vittime hanno davvero tanto in comune". Così recita l’inizio della presentazione di "Delitti allo specchio", che racconta "due storie e due inchieste per molti versi speculari, che si intersecano l’una nell’altra all’interno di un labirinto di specchi nel quale entrerà Roberta Bruzzone, con la competenza e l’occhio esperto della profiler, per fare chiarezza su due degli episodi più neri della cronaca del nostro Paese. Due casi giudiziari che hanno lasciato dietro di sé una scia di dubbi, che è giunto il momento di affrontare senza mezzi termini. Torneremo sulla scena del crimine, ripercorreremo le indagini svolte analizzando i fatti in modo oggettivo e implacabile, depurandoli dalle scorie delle false insinuazioni, degli errori investigativi e delle (troppe) parole buttate al vento, che spesso affollano le inchieste giudiziarie da prima pagina".

Chiara Poggi, impiegata ventiseienne, laureata in economia, è la vittima del cosiddetto ‘delitto di Garlasco’, avvenuto il 13 agosto 2007. Un caso di cronaca nera che ha avuto una grande rilevanza mediatica, con un susseguirsi di reportage, programmi televisivi e interviste. Ancora più clamore ha suscitato il delitto di Perugia, dove a perdere la vita è stata la studentessa inglese Meredith Kercher. Un clamore amplificato dalla nazionalità della vittima e di quella della principale imputata (alla fine assolta), l’americana Amanda Knox.

Criminologa investigativa e psicologa forense, opinionista e personaggio televisivo, Roberta Bruzzone riesce sempre a far parlare di sé e del suo lavoro, che svolge con grande entusiasmo e competenza. Oltre a presenziare come ospite in programmi televisivi Bruzzone è stata autrice e conduttrice della trasmissione ‘La scena del crimine’. Dal 26 novembre su RaiPlay va in onda la sua nuova serie ‘Nella Mente di Narciso’.