Sorpresa, via la discarica. Ripulito l’Informagiovani

Missione compiuta: dopo l’articolo del Carlino sul degrado in cui versava l’ex sede dell’Informagiovani, in piazza Roma, gli spazi sono stati ripuliti. Solo tre giorni fa, avevamo denunciato su queste colonne lo stato dell’ex Informagiovani, che – fino allo scorso aprile – era ospitato nei locali comunali sotterranei della centralissima piazza Roma (ora si trova in via Buoncompagno). Locali che avrebbero presentato muffa e infiltrazioni d’acqua in varie parti, tanto da rendere necessario il trasferimento degli uffici. I locali sotto piazza Roma, adesso, sono vuoti e qualche maleducato ha pensato bene di trasformarli in una discarica. Da sopra, infatti, ci si buttava di tutto: "La sporcizia richiamava zanzare e insetti. Ce n’erano più ad ottobre che a luglio" dice soddisfatto Mauro Paolinelli, storico edicolante del centro, che ha il suo baracchino proprio di fianco l’ex Informagiovani. Era stato il fratello Fabio, insieme ad un residente, a puntare il dito contro quella discarica a cielo aperto, pessimo biglietto da visita per la città. "Finalmente – commenta Paolinelli – era ora di fare qualcosa. Spero solo che tra qualche giorno non saremo daccapo". È l’auspicio di tutti. Fabio, appassionato di storia, aveva spiegato ai lettori del Carlino come lì sotto, un tempo, passasse "l’antico scolo romano. Fu la sua interruzione, anni fa, a causare le infiltrazioni di acqua piovana nei sotterranei di piazza Roma. Gli apparati non tengono più come una volta e andrebbero rifatti".

Fino a una settima fa, c’era un tappeto di rifiuti e mondezza: pistole giocattolo rotte, lattine, bottiglie di vetro, fazzoletti e via dicendo. Ieri mattina, tutto pulito. Ma in serata sono ricomparse bottiglie di plastica, buste di carta e qualche altro rifiuto: che la situazione sia destinata a ripetersi?

Nicolò Moricci