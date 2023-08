Sorpresa, Via Lauretana da Loreto a Assisi: hi-tech e spiritualità

Sono state annunciate novità tecnologiche sulla Via Lauretana tra Assisi e Loreto. Spiritualità, beni culturali e naturalistici accompagneranno i pellegrini insieme a contenuti ad alta qualità digitale. Buona parte del percorso, infatti, grazie a videocamere apposite, è stato registrato con tecnologia vr in risoluzione 8K. Questo permette già ora ai chi intende intraprendere (o sta intraprendendo) la Via Lauretana di vedere in anteprima il tragitto da compiere in due diverse modalità: la prima attraverso dei video su YouTube (disponibili come anteprima delle singole tappe) oppure utilizzando Google Street view (tramite Google Maps, ad esempio localizzandosi davanti la Chiesa della Madonna del Sasso a Valcimarra). Per tecnologia Vr, dall’inglese virtual reality, si identifica la realtà virtuale con la quale si possono visualizzare a 360 gradi percorsi su strada e visitare luoghi, edifici e strutture mediante l’utilizzo di computer e l’ausilio di interfacce grafiche altamente sviluppate.

A tale scopo, lungo il tratto marchigiano della Via Lauretana, sono state scansionate oltre 15 bellezze architettoniche, come la basilica di San Venanzio Martire a Camerino, il Museo Marec di San Severino Marche, la chiesa di San Michele a Treia, la basilica di San Nicola a Tolentino e la cattedrale di San Giovanni a Macerata. Tutti i Virtual Tour sono disponibili su https:camminilauretani.eupercorsi-tappe-e-servizivisita-virtuale.