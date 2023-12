Sorpresi con la droga. Coniugi patteggiano

Hanno patteggiato un anno e sei mesi ciascuno, pena sospesa, e una multa di mille euro a testa i due coniugi di Falconara arrestati sabato mattina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso. Il processo per direttissima si è tenuto ieri in Tribunale ad Ancona e, dopo la convalida dell’arresto, marito di 45 anni e moglie di 40 sono stati rimessi in libertà. Erano finiti nei guai sabato mattina, quando sono stati sorpresi in casa con due panetti di hashish per quasi due etti e circa 4mila euro in contanti. L’operazione è stata effettuata dai carabinieri della locale Tenenza, dai colleghi del Norm di Ancona e grazie al supporto delle unità cinofile arrivate da Pesaro. I dieci militari presenti hanno circoscritto l’area sotto l’abitazione di famiglia e il marito, quando ha avvertito l’imminente perquisizione, ha iniziato ad urlare per avvisare la moglie e ha aizzato il suo cane contro gli operatori per impedirgli di procedere al controllo. Una volta dentro casa i carabinieri hanno rinvenuto 96 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 3mila 700 euro in banconote di vario taglio, nonché una chiave per una cassetta di sicurezza di una banca. Un altro panetto di hashish che sfiorava l’etto (98 grammi) è stato invece recuperato in garage, nascosto in una canaletta dei fili elettrici.