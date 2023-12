Sorpresi con la droga nascosta nei pantaloni

Controlli incessanti della polizia durante le feste. In particolare, durante un controllo, due uomini di 25 e 22 anni, sono stati deferiti ex art. 75 in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente celata l’una all’ interno della tasca dei pantaloni, l’altra all’ interno di un involucro trasparente di cellophane all’ interno di un giubbotto. Per i due giovani, non residenti nella provincia, il Questore valuterà nelle prossime ore l’applicazione di idonee misure di prevenzione.

Nella tarda serata di sabato invece i poliziotti sono intervenuti su segnalazione di un albanese di circa 38 anni che camminava barcollando. L’uomo è stato sanzionato ex art. 688 c.p. e affidato a personale medico per le cure del caso. Infine, un uomo, di circa 40 anni di origine egiziana, fermato a bordo della sua autovettura è stato deferito per il possesso di una carta di circolazione falsa ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.