Sorpresi in via Panoramica con 500 ricci di mare appena pescati

Salgono lo stradello in tre, dalla Grotta Azzurra, in piena notte, uno di loro era a torso nudo e bagnato. Uno scenario singolare che ha insospettito i poliziotti delle volanti che si trovavano in zona per dei controlli. Gli agenti si sono fermati e poco dopo hanno scoperto un carico di 500 ricci di mare, vietati e appena pescati dalle acque del mare. Erano le 2 della notte scorsa, in via Panoramica, nel quartiere Adriatico. I poliziotti all’inizio hanno chiesto ai tre uomini, italiani, come mai si trovassero lì a quell’ora e loro hanno risposto che stavano facendo una passeggiata. Quello trovato bagnato e a petto nudo ha ammesso che aveva fatto anche un bagno. Quando è stato il momento di esibire i documenti l’uomo che aveva fatto il bagno si è diretto verso un’automobile parcheggiata non molto lontano e gli agenti hanno intravisto che dallo sportello del veicolo aperto sporgeva una bombola d’ossigeno da immersione. Dal mezzo proveniva anche un forte odore di pesce. E’ bastato questo per sospettare già qualcosa. I poliziotti hanno chiesto di controllare il portabagagli e aperto il portellone hanno visto una cassa in plastica di grandi dimensioni contenente 500 ricci di mare, una muta da sub, due pinne da sub, una coppia di guanti da sub, una coppia di pinne, un boccaglio e un retino con rastrello. A quel punto la pattuglia ha chiesto chiarimenti per il rinvenimento di quella attrezzatura e del pescato e il conducente del veicolo ha ammesso che pescava ricci di mare per vivere. L’uomo è stato multato sia per la pesca che per l’ordinanza di sicurezza balneare. L’attrezzatura da pesca è stata sequestrata amministrativamente, mentre il prodotto ittico è stato affidato alla locale Capitaneria di Porto per la successiva liberazione in mare.