Sorpreso a danneggiare le auto in sosta, emesso un foglio di via

Sorpreso a danneggiare le auto in sosta, foglio di via per il 28enne somalo che era stato fermato (e denunciato) dalla polizia. I fatti risalgono alla notte del 10 maggio, quando alcuni residenti avevano allertato il 112 per un uomo molesto che stava distruggendo gli specchietti delle macchine parcheggiate in Corso Carlo Alberto. Alla vista degli agenti, aveva tentato la fuga e distrutto il cellulare per poi lanciarlo contro i poliziotti. Era quindi stato denunciato per ubriachezza molesta, danneggiamento aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ieri, il questore dorico, Cesare Capocasa, ha rincarato la dose con un foglio di via obbligatorio. Valutata la pericolosità sociale del 28enne e considerata la sua presenza strumentale alla commissione di illeciti penali nel territorio comunale, il numero uno della questura ha firmato l’ennesima misura di prevenzione. Al somalo, che – secondo indiscrezioni di qualche giorno fa – risultava regolare sul territorio italiano, è stato ordinato di lasciare il territorio di Ancona con il contestuale divieto di far ritorno per un periodo di tre anni. "La polizia di Stato mette in campo quotidianamente ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati pericolosi", ha fatto sapere Capocasa.