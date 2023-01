Sorpreso a fumare hashish nel parco

La Squadra Volanti, durante l’attività di controllo del territorio, ha controllato ieri pomeriggio alle 15 un soggetto che si trovava nel parco pubblico sito tra Via Osimo e Via Senigallia.

L’uomo, che era seduto su una panchina, identificato per un gambiano di 24 anni, alla vista degli operanti chiudeva tra le mani una sigaretta, e invitato a mostrare cosa nascondesse, mostrava una sigaretta confezionata artigianalmente composta da hashish e tabacco. Poi ha estratto dalla tasca sinistra una bustina di colore azzurro contenente hashish e dall’interno dello zaino un pacchetto di sigarette con all’interno un ulteriore piccolo quantitativo di droga.

In relazione alla sostanza stupefacente rinvenuta, dichiarava di detenerla per uso personale, e pertanto, gli veniva contestata la violazione prevista dall’art. 75 D.P.R. 30990 per detenzione di sostanza stupefacente, la quale veniva sequestrata.