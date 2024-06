Sorpreso a rubare scooter: arrestato

Ruba gli scooter parcheggiati sotto la sede della Regione: arrestato un 34enne colombiano. È accaduto nella notte a cavallo tra l’8 e il 9 giugno, davanti a palazzo Raffaello, in una zona tranquilla e piuttosto residenziale tra via Tiziano e via Gentile da Fabriano.

La chiamata al 112 Nue, il numero di emergenza, è partita da alcuni residenti dopo aver notato un uomo aggirarsi nell’oscurità e armeggiare su dei motorini in sosta. Le Volanti della questura si sono precipitate sul posto, ma alla vista delle divise il ragazzo è sceso dallo scooter che stava tentando di rubare per fuggire lungo la via.

Bloccato dagli agenti, è stato fermato e identificato: il 34enne è un pluripregiudicato con numerosissimi precedenti penali a suo carico, tra cui quelli per reati contro il patrimonio.

Al momento del fermo, mentre gli uomini della questura gli stringevano le manette ai polsi, hanno notato il grasso e la polvere nera degli ingranaggi dei motocicli.

Sostanze identiche a quelle che erano presenti nei vani motore degli scooteroni. I poliziotti hanno constatato la presenza di un motorino privo di bloccasterzo e con i fili d’accensione manomessi: tutto sarebbe riconducibile al ladro colombiano. Che, vista la reiterazione dei reati in tempi ravvicinati, è stato tratto in arresto per furto pluriaggravato continuato. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, come da disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.