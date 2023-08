Sorpreso a spacciare cocaina: addosso aveva dodici dosi

Extracomunitario arrestato l’altro ieri dagli agenti della questura di Ancona: prosegue la lotta allo spaccio e al consumo di droga della polizia nel capoluogo dorico. L’operazione è scattata in una zona periferica della città dopo diversi servizi di osservazione della pratica dello spaccio, purtroppo da sempre molto fiorente in città.

I poliziotti hanno arrestato un cittadino tunisino di 46 anni, trovato in possesso di 20 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Sul maghrebino pendeva anche un ordine di espulsione. L’arresto è stato operato nell’ambito dell’epilogo di un’attività investigativa condotta dagli uomini della Polizia di Stato ordinata dal questore di Ancona, Cesare Capocasa. I sospetti sull’arrestato sono diventati concreti dopo diverse attività di controllo, durante le quali gli investigatori avevano notato il nordafricano mentre stava per cedere una dose di cocaina a un suo cliente, un cittadino italiano. L’immediato intervento del personale ha permesso, in flagranza di reato, di rinvenire e sequestrare l’involucro di cocaina frutto dello spaccio.

A seguito delle attività di controllo sono stati trovati e sequestrati circa 20 grammi di cocaina suddivisa in 12 involucri pronti per lo spaccio al minuto, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di denaro di 990 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, dai successivi accertamenti è emerso come il cittadino tunisino risultasse avere a proprio carico un ordine di espulsione dal territorio nazionale, come misura di sicurezza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel luglio 2017 e contestuale decreto di dichiarazione di pericolosità sociale. Gli inequivocabili riscontri probatori, hanno fatto scattare l’arresto a carico dell’uomo sia per lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio della cocaina, che per la sua posizione di clandestino sul territorio nazionale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria il 46enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura di Ancona, in attesa della convalida del provvedimento restrittivo che poi è puntualmente arrivata ieri.