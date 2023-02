Sorpreso a spacciare nel sottopasso Arrestato con hashish ed eroina

Spaccia nel sottopasso ma la guardia di finanza lo vede e lo arresta. In manette è finito un tunisino di 42 anni, clandestino in Italia e con alle spalle anche un ordine di carcerazione emesso nel 2019. L’operazione è stata portata a termine mercoledì sera, lungo la via Flaminia. Erano passate le 22 quando i militari, che si trovavano nelle vicinanze della stazione ferroviaria, hanno notato due uomini dirigersi verso il vicino sottopassaggio pedonale. I due stavano confabulando tra loro, probabilmente era in corso una cessione di droga, quando si sono subito divisi alla vista dei finanzieri che si stavano avvicinando. Il personale in divisa infatti aveva intuito che qualcosa non andava e così aveva raggiunto i due. Uno si è dato alla fuga, ha raggiunto l’uscita dal lato opposto ed è corso via facendo perdere le sue tracce. L’altro è stato invece raggiunto dai finanzieri che lo hanno bloccato ma con difficoltà. Il tunisino infatti ha provato a dimenarsi, spingendo via i militari ma alla fine si è dovuto arrendere. Su un muretto dove poco prima si era avvicinato il 42enne sono stati trovati due pezzi di carta con dentro due dosi di eroina. Un quantitativo pari 1, 30 grammi di droga. A quel punto i finanzieri hanno perquisito il tunisino e nella tasca dei pantaloni c’era un involucro con dentro 22 grammi di hashish e un bilancino di precisione. L’arrestato si era portato dietro il bilancino per confezionare, probabilmente le dosi, a richiesta degli acquirenti. In tasca aveva anche un coltello a serramanico. Il 42enne è stato arrestato e portato al comando di Ancona, in via lungomare Vanvitelli, per identificare lo straniero che è risultato senza permesso di soggiorno.

A suo carico aveva un ordine di carcerazione e anche un ordine del questore a lasciare il territorio. Ieri mattina è stato portato in tribunale, dopo la nottata passata in cella di sicurezza dai finanzieri. Poche le dichiarazioni rese in aula, alla giudice Paola Moscaroli, difeso dall’avvocato Anna Antonelli. Il tunisino avrebbe giustificato il possesso della droga per uso personale, solo quella trovata nella sua tasca. Dell’altra sul muretto non ne avrebbe saputo nulla. La giudice ha convalidato l’arresto per spaccio con divieto di dimora nella provincia di Ancona. Disposto anche il nullaosta per l’espulsione. Chiesti i termini a difesa l’udienza è stata aggiornata ad aprile.

Marina Verdenelli