Sorpreso con l’hashish. Giovane arrestato

Ancora un arresto per droga agli Orti Pace. I carabinieri della compagnia di Jesi sono intervenuti venerdì in via Setificio, zona sotto la lente delle forze dell’ordine per via della presenza di spaccio e microcriminalità. Zona più in generale quella del quartiere San Giuseppe per la quale sono stati gli stessi residenti a chiedere, anche con una petizione inviata alle stesse forze dell’ordine, maggiore attenzione e sicurezza.

A finire in manette sarebbe stato un giovane di origini straniere, trovato con un modesto quantitativo di hashish. Resta da capire, ma appare piuttosto probabile, se lo stupefacente fosse destinato allo spaccio proprio nella zona dei giardini Orti Pace.

Non trapelano ulteriori dettagli sull’operazione, le indagini sarebbero ancora in corso. L’operazione è stata notata però dai passanti e dagli stessi residenti che si sentono di ringraziare le forze dell’ordine per l’impegno quotidiano che stanno concentrando in questa come in altre più sensibili della città.