Sorpreso fuori dal bar a Fabriano: denunciato un ventenne dell'est Europa nonostante il Daspo I carabinieri di Fabriano hanno denunciato un ventenne per non aver osservato un Daspo e un 25enne per guida in stato di ebbrezza. Il primo era stato sorpreso stazionando davanti a un bar, il secondo sottoposto ad etilometro. Entrambi dovranno sborsare multe salate.