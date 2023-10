Sorpreso mentre spaccia cocaina nel parco. Arrestato 21enne, in auto contanti e 20 dosi

Giovane pusher beccato mentre cede dosi di droga nella zona attorno al parco Mattei: beccato e arrestato dai carabinieri resta in carcere fino al processo. L’operazione è dell’Aliquota Radiomobile di Jesi assieme ai colleghi delle stazioni di Jesi e Monte San Vito. Nell’ambito di servizi di controllo del territorio, intensificati nel corso del fine settimana, i carabinieri hanno proceduto all’arresto di un ventunenne, di nazionalità albanese, in Italia senza fissa dimora, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato quando i militari, perlustrando l’area del quartiere Savoia Marchetti (ex Smia), hanno notato, a distanza, la presenza di una persona sospetta alla guida di un’Audi A3 scura. L’automobilista a un certo punto ha effettuato una sosta lungo via Anconetani poco distante dal parco Mattei. In quel momento, un altro uomo, sopraggiunto a piedi, si è avvicinato rapidamente all’automobile e si è allontanato dopo qualche istante. Così i militari hanno deciso di approfondire il controllo dell’automobilista e della vettura. Il conducente dell’Audi, non appena raggiunto dai carabinieri, ha tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette, lanciandolo dal finestrino. Gesto non certo sfuggito ai militari che hanno immediatamente recuperato il pacchetto di sigarette. All’interno dello stesso i militari hanno trovato 20 dosi di cocaina. La perquisizione ha consentito di trovare all’interno dell’abitacolo della vettura altre due dosi della stessa sostanza, ma anche un bilancino elettronico di precisione e la somma di 455 euro in banconote di diverso taglio. La sostanza trovata dai carabinieri (19 grammi) è stata sottoposta a sequestro, così come il bilancino e il denaro, quest’ultimo ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il 21enne senza fissa dimora è stato, quindi, arrestato e portato a Montacuto. Il giudice del Tribunale di Ancona, ieri mattina, ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Proseguono le indagini per capire da dove provenisse la cocaina destinata alla piazza jesina. Lo stupefacente avrebbe fruttato alcune centinaia di euro. I controlli della compagnia dei carabinieri di Jesi, guidata dal capitano Elpidio Balsamo, proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni.

Sara Ferreri