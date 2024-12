Sorride solo la Ristopro. Jesi si deve arrendere

Ride solo la Ristopro Fabriano in una giornata più amara che dolce per le anconetane di serie B. Tre partite con una vittoria e due sconfitte per le nostre impegnate nei due tornei di serie B, il Nazionale e l’Interregionale. Copertina tutta per la Ristopro Fabriano che ha compiuto il colpaccio di giornata battendo a Cerreto d’Esi la Luiss Roma, presentatasi da seconda in classifica nel girone B. Davvero un Fabriano convincente, ancora una volta va detto davanti al proprio pubblico, quello che si e visto a Cerreto perché la squadra di coach Andrea Niccolai ha saputo portare a casa con merito una partita dove non sono mancate le difficoltà: in primo luogo per il valore indubbio degli avversari e per l’andamento del match stesso, che ha visto i capitolini in vantaggio di 11 punti all’intervallo ma ribaltati letteralmente in una seconda metà di gara dove la Ristopro ha prevalso con un larghissimo 39-22; in secondo luogo perché la Ristopro ha coronato la rimonta e preso due due punti nonostante rotazioni oggettivamente corte, anzi cortissime, per le assenze di Da Rin, Carta e soprattutto Centanni: fare a meno in particolare di quest’ultimo, cecchino e farò della squadra biancoblù, rende merito alla prestazione corale simboleggiata da un Gnecchi totale, immarcabile con i suoi 22 punti.

Ko invece la General Contractor Jesi, ora raggiunta in classifica proprio dalla Ristopro: positiva complessivamente la prestazione degli jesini sul difficile parquet della Piella Livorno, altra formazione candidata a un torneo da protagonista che dopo un match combattuto si è imposta uscendo alla distanza contro una General Contractor comunque all’altezza di un avversario più quotato e ambizioso. Sia la Ristopro che la General Contractor restano in zona play-in e pare proprio essere questo l’obiettivo in questa stagione anche se pure il sesto posto, l’ultimo che ammette direttamente ai play-off, resta pienamente alla portata di tutte e due.

Deve invece soltanto pensare alla salvezza in serie B Interregionale l’unica anconetana presente, la Goldengas Senigallia, che ha perso la quarta partita consecutiva rimanenendo a 10 punti dopo 15 giornate, con 5 vittorie e 10 sconfitte. Nonostante una prestazione dignitosa, e le rotazioni più lunghe per l’utilizzo degli ultimi arrivi Soviero e Clementi, Senigallia continua a fare difficoltà contro squadre più esperte e solide come nell’ultima giornata si è confermata Recanati, che pure all’andata era caduta a sorpresa al PalaPanzini. Ora però, il momento biancorosso è decisamente complicato.

Andrea Pongetti