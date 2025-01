Sorride solo l’Osimana. Brutte sconfitte per le altre

Stavolta è una domenica quasi da dimenticare per le nostre di Eccellenza. A parte l’Osimana, uscita indenne da Urbino, Fabriano Cerreto e Portuali subiscono sconfitte pesanti. Bicchiere mezzo pieno per i giallorossi che conquistano un punto, in rimonta, su un campo difficile come quello dei ducali. La squadra di Labriola va due volte in svantaggio, ma con la coppia d’attacco Alessandroni e Mafei riesce a riprendere i gialloblu. Anche se un punto non basta ai senzatesta per restare aggrappati alla zona playoff.

Ora l’Osimana è sesta, assieme all’Urbania, con 30 punti, a una sola lunghezza dal quinto posto occupato dalla sorprendente Sangiustese che nelle ultime quattro giornate ha conquistato dieci punti. Mister Claudio Labriola è soddisfatto. "Portiamo a casa questo punto frutto di una buona prestazione dei ragazzi nonostante le difficoltà - chiosa l’allenatore dell’Osimana -. Prima della partita Patrizi ha dovuto fare una prova prima di giocare, mentre Triana aveva un problemino ed è dovuto partire dalla panchina. Altri ragazzi come Calvigioni e Borgese stanno stringendo i denti per essere a disposizione per vari acciacchi. In questo momento di difficoltà il gruppo c’è, le prestazioni ci sono, i punti stanno arrivando". Intanto sembra che Minnozzi abbia trovato squadra. Si vocifera che dovrebbe salire al Mezzolara, Eccellenza emiliana.

Passo indietro per il Fabriano Cerreto che dopo una vittoria e un pareggio patisce una cocente sconfitta a Tolentino con ben cinque gol subiti. Ad aprire le realizzazioni per i padroni di casa è stato proprio l’ex, Peluso. Ai fini del risultato a nulla sono valsi i gol di Proietti Zolla e Nacciarriti. Per il Fabriano Cerreto amara la prima di due trasferte consecutive visto che domenica i cartai saranno ospiti dell’Osimana (sfida che si giocherà a porte chiuse).

Da Matelica invece i Portuali tornano con quattro gol sul groppone. Stavolta alla squadra di Ceccarelli non riesce la rimonta e non basta il guizzo di Catalani. Fabriano Cerreto e Portuali restano invischiate in zona playout e domenica i dorici non potranno sbagliare uno scontro salvezza come quello casalingo contro il Montefano. Intanto in vetta la corazzata Maceratese, protagonista sul mercato anche in queste settimane, rallenta la corsa prendendo solo un punto a Montegranaro. Il K Sport Montecchio Gallo è arrivato a un solo punto dalla vetta grazie al blitz di Montefano. Finisce in parità il match di alta quota tra Sangiustese e Chiesanuova.