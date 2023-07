Sorveglianza speciale all’uomo che picchiò la compagna con una stampella

Ancora una misura di sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Ancona su proposta del Questore di Ancona. La Sezione Misure di Prevenzione, ha ritenuto infatti sussistenti gli elementi di pericolosità sociale nei confronti di un uomo che era stato accusato di aver picchiato selvaggiamente la compagna con un stampella per motivi di gelosia: non voleva che la donna indossasse dei leggins. Era la stessa vittima a chiamare la polizia per denunciare quanto le stava accadendo e gli agenti avevano anche appreso in diretta telefonica delle minacce e delle percosse subite dalla donna. La Questura ora ha deciso di inasprire la misura di sorveglianza nei confronti del matrattamente, ritenendo dunque ragionevole formulare un giudizio prognostico, fondato su elementi di fatto rappresentati dalle pregresse condanne penali, dai carichi pendenti, da cui emerge l’elevata probabilità che l’uomo possa commettere in futuro ulteriori delitti della stessa specie caratterizzati dall’idoneità a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e tali da produrre grave allarme sociale. È stata pertanto disposta l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, determinata in tre anni con il divieto di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi da ella frequentati a meno di 500 metri. Le reiterate condotte illecite perpetrate dall’uomo sono iniziate ai danni della convivente oltre 4 anni fa, quando la coppia risiedeva a Lecco e proseguite anche dopo il trasferimento ad Ancona. Nel mese di marzo lui era stato arrestato in flagranza di reato dalle Volanti, grazie all’espediente posto in essere dalla convivente, che aveva consentito all’operatore del 113 di ascoltare in diretta le violenze che l’uomo stava ponendo in essere contro la madre dei suoi figli minori. Come ampliamente dettagliato nella proposta a firma del Questore, a seguito dell’Istruttoria svolta dall’Ufficio Misure di Prevenzione, il comportamento criminoso, tenuto dall’uomo, ha messo in concreto pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica ingenerando un grave allarme sociale, in considerazione delle plurime violazioni. Gli elementi raccolti dagli uomini della Polizia Anticrimine portano a ritenere, l’inquadramento del 43enne ligure ma attualmente residente ad Ancona, quale soggetto abitualmente dedito alla commissione di delitti idonei a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità.