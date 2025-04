Sorvegliato speciale inseguito e arrestato dalla polizia in un bar

L’inseguimento è stato da brividi. Nel corso del servizio integrato di controllo del territorio in via Torre, esteso ad un’attività commerciale, i poliziotti hanno visto transitare su una Golf un noto pregiudicato accanto a due persone, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Monte Roberto e divieto di ritorno nel Comune di Jesi. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha accelerato facendo un cenno d’intesa ad un’altra auto e imboccando una strada sterrata. Li hanno fermati dopo un chilometro. L’uomo aveva appuntamento con una terza persona nel bar-sala slot di via Torre a Jesi, come riscontrato dalle telefonate verificate sui cellulari. Trattandosi di sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno appunto, è stato arrestato e portato in commissariato in attesa della direttissima al tribunale. Si tratta di un 33enne marocchino. Con lui c’erano due cubani, una donna e un uomo di 35 anni che non è stato un grado di esibire il passaporto e il permesso di soggiorno pur essendone titolare. E’ stato denunciato per omessa esibizione del permesso di soggiorno. Sono stati controllati poi cinque esercizi commerciali e per uno di questi è scattata la multa per omessa esposizione degli orari di apertura e per altre mancanze, per un totale di duemila e 700 euro. Denunciato, sempre nell’ambito dei controlli straordinari messi in campo con l’ausilio della Municipale, un gambiano di 19 anni, sorpreso con 1,9 grammi hashish alla perquisizione lungo via XXIV maggio. A lui è stato notificato il divieto di ritorno nel comune di Jesi per tre anni.