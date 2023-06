Sos calore, attiva la centrale

In considerazione dei consistenti aumenti delle temperature negli ultimi giorni, l’Amministrazione comunale si sta adoperando, come ogni anno, per la tutela e l’assistenza alla popolazione, in particolare della fasce più fragili. Il Comune di Ancona dispone di un sistema di allarme nei casi di previsione delle ondate di calore che, quando raggiungono i livelli più alti e si protraggono per più giorni di seguito, possono produrre condizioni di rischio elevato per i soggetti fragili e richiedono una serie di precauzioni ed avvertenze. Presso la Residenza Comunale per anziani “Benincasa” per informazioni alla cittadinanza sui servizi disponibili e sulle cautele da adottare in caso di ondate di calore, è disponibile il seguente numero telefonico: 07154488 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle 14 alle 17,30. La centrale sarà operativa dal 24 giugno fino a metà settembre . Stando al bollettino di ieri nei prossimi due giorni le temperature dovrebbero tuttavia attenuarsi, scendendo dalla temperatura percepita di 35 gradi nella giornata di giovedì ai 29 di oggi.