Sos esalazioni, oggi c’è il corteo: "Va riunita la commissione sanità"

È il giorno della manifestazione "Fermiamo il disastro ambientale", promossa da Laboratorio Falkatraz, comitato Mal’Aria e L’Ondaverde con l’Ambasciata dei diritti delle Marche e la campagna nazionale "Per il clima fuori dal fossile". Il corteo si radunerà in piazza Mazzini alle 15.30, per poi passare in via Marsala, via Roma, via Bixio, via XX Settembre, via Flaminia, via Spagnoli e di nuovo in via Bixio fino a piazza Mazzini, dove si terrà il comizio finale entro le 18. Sono previste modifiche alla viabilità. Intanto, l’attenzione alle tematiche ambientali resta alta e martedì in Consiglio regionale saranno presentate due interrogazioni in merito al fenomeno delle esalazioni che sta coinvolgendo Falconara e i Comuni limitrofi, lo stesso per il quale i sindaci stanno facendo fronte comune. La prima interrogazione è del gruppo consiliare del Partito democratico, primo firmatario Antonio Mastrovincenzo, che chiede alla giunta quale tipo di interventi intenda mettere in atto rispetto a tale problematica, le decisioni assunte dal tavolo tecnico riunito il 15 gennaio e se si ha intenzione di convocare il tavolo interistituzionale costituito nel 2018. La seconda, invece, è del presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini (Udc). Sullo stesso argomento, ieri, è arrivata una proposta da parte del consigliere dem Romano Carancini che, in qualità di vicepresidente della commissione sanità in Regione, ha inoltrato una richiesta al presidente Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia) per convocare una seduta a tema esalazioni industriali, in presenza di "enti interessati, soggetti di competenza e controllo e comitati cittadini per un’audizione – scrive l’ex sindaco di Macerata –. Credo che sia dovere di questa commissione affrontare una situazione che si protrae da troppo tempo e mette a rischio la salute dei cittadini, cercando di trasmettere loro un chiaro messaggio di attenzione e di sensibilità. Approfondire e comprendere può aiutarci a elaborare l’eventuale apporto istituzionale che rispetto ad altri avrebbe il pregio della tempestività".