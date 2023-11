Sos furti, dieci colpi in sette giorni. E nel mirino finisce una pizzeria

Incubo furti, dieci colpi in sette giorni: è caccia alla banda per placare la paura. Due i proprietari di altrettante abitazioni che hanno guardato i ladri negli occhi: un giovane di Roncitelli ha sventato il furto dopo aver visto i ladri arrampicarsi nel balcone di casa. Ha chiamato i genitori ed è riuscito a prendere i primi due numeri di targa dell’auto su cui viaggiavano due persone che poco prima erano state viste comunicare con uno walkie tolkie. La notte di Halloween, a trovarsi faccia a faccia con i ladri era stata una donna di Castelleone di Suasa, che aveva visto dalla finestra della cucina il ladro, scappato prima a piedi e poi a bordo di un’auto grigia. Non è riuscita a metterli in fuga una famiglia di Cesanella, che nel week-end di Ognissanti è rientrata a casa e ha trovato l’appartamento messo sottosopra dai ladri, che si sono arrampicati dal terrazzo e hanno scassinato la cassaforte. Tra i colpi messi a segno anche a Sant’Angelo, dove in un caso i ladri sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella casa. Si tratta probabilmente di professionisti che non si sono fermati nemmeno davanti all’allarme che ha iniziato a suonare e in poco tempo hanno ripulito la casa. Due i furti a Montemarciano, entrambi in abitazione, mentre nel week-end a farne le spese è stata la pizzeria "Pepe Verde" di Marina di Montemarciano, dove i malviventi hanno trafugato soldi, cibo e bottiglie. L’ultimo colpo in ordine di tempo è stato messo a segno sabato in un’abitazione di via Venezia. Il bottino è in corso di quantificazione. Diverse anche le segnalazioni riguardo a presenze sospette nell’hinterland, dove sono state viste auto procedere a bassa velocità e persone camminare a piedi, più volte, in prossimità delle stesse abitazioni. A Roncitelli, come a Cesanella e in un caso di Sant’Angelo, a colpire sarebbero stati ladri acrobati che, dopo avere tranciato la recinzione dell’abitazione vicina, si sono arrampicati sul terrazzo e sono entrati in casa. In un caso, dopo aver alzato la serranda, hanno tagliato il vetro con un ‘diamante’ e poi hanno infilato il braccio quel tanto che consentisse loro di girare la maniglia ed entrare in casa. Già partito il tam tam social per mettere in guardia sia senigalliesi che residenti dell’hinterland, per cercare di arginare un’ondata che non accenna a dare tregua.

Silvia Santarelli