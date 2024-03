"Sos furti". Preso pericoloso pregiudicato

Un pericoloso pregiudicato, ricercato in tutta Italia e con un mandato di cattura internazionale sulle spalle, si aggirava nottetempo per le vie della città della carta: arrestato. È accaduto nella tarda serata di domenica, mentre la volante del commissariato era impegnata in una perlustrazione delle aree periferiche. A un certo punto gli agenti hanno notato un’automobile che, in lontananza, alla vista dei poliziotti ha rallentato vistosamente la marcia. In pochi istanti la vettura si è infilata in una via secondaria, gli occupanti speravano evidentemente di farla franca. Ma la manovra non è passata inosservata agli agenti, che hanno deciso quindi di seguire l’auto per osservare il comportamento del conducente. Il veicolo sospetto ha proseguito la marcia in modo nervoso e scostante e ciò ha determinato la convinzione nei poliziotti che chi era all’interno tentasse di sottrarsi al controllo. Così, raggiunta un’area sufficientemente grande per operare con sicurezza, i poliziotti hanno fermato il veicolo sospetto. A bordo sono stati identificati un uomo e una donna, i quali hanno mostrato da subito chiari segni di nervosismo. La donna risultava risiedere in un Comune limitrofo e non sapeva dare contezza della propria presenza a Fabriano. L’uomo, dopo avere fornito alcune improbabili versioni sui motivi che lo avevano portato in città, ha fornito agli agenti un documento di identità estero. Il successivo controllo dei nominativi consentiva di appurare che l’uomo, un comunitario 31enne residente a Roma, era ricercato da diversi mesi su tutto il territorio nazionale, in quanto inseguito da un ordine di carcerazione della Procura di Bologna per il reato di ricettazione. Doveva scontare una pena di 16 mesi per furti commessi a Roma e in altre località del Lazio, ma ha un lungo curriculum criminale internazionale. Adottate le cautele del caso, l’uomo è stato portato in commissariato e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Sono emersi, durante la fase istruttoria, i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, anche gravi, nonché commessi in ambito comunitario, tali da originare un mandato di cattura internazionale. Al termine delle attività di rito, il 31enne è stato portato nel carcere di Montacuto, dove dovrà espiare la pena di sedici mesi. Al vaglio degli investigatori del commissariato fabrianese i motivi della presenza dei due nelle vie cittadine e in ore serali. Non si esclude potesse essere un sopralluogo per studiare colpi. Nelle prossime ore la divisione anticrimine della questura di Ancona valuterà l’applicazione di misure di prevenzione idonee alla salvaguardia della sicurezza pubblica. I controlli proseguiranno incessanti nei prossimi giorni in chiave preventiva di ogni reato.