Sos incidenti, in arrivo un nuovo autovelox mobile

Troppi incidenti in città, in arrivo un nuovo autovelox e un nuovo etilometro grazie a un finanziamento regionale. In arrivo anche nuovi stick salivari per verificare la presenza di sostanze stupefacenti in chi guida grazie al progetto "Scuole sicure". Il velox che sarà in dotazione alle pattuglie su strada e non fisso sarà utilizzato assieme al targasystem ed è stato noleggiato per un anno e in via sperimentale per un costo di 30mila euro. "Nel territorio comunale – si legge nella decisione della giunta Fiordelmondo – sono presenti all’interno del centro abitato strade che per la loro conformazione geometrica agevolano il superamento dei limiti di velocità da parte dei conducenti dei veicoli a motore, determinando così una diminuzione delle condizioni di sicurezza della circolazione". Indicate anche le vie più pericolose "a mero titolo esemplificativo e non esaustivo": via Paradiso, via dei Colli, via Roma, via del Verziere, via Minonna, via Fontedamo, via Ancona, via San Marcello, via XX Luglio, viale Verdi, via Martin Luther King e viale Papa Giovanni XXIII".

sa. fer.