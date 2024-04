Sos liste d’attesa. Nelle Marche piano da oltre 13 milioni: "Così le taglieremo"

Caporaletti

Oltre tredici milioni di euro per ridurre le liste d’attesa e recuperare visite e interventi arretrati, ma anche l’introduzione dell’overbooking per tutte le agende dei primi accessi, delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica strumentale. La giunta regionale delle Marche ha varato il piano operativo 2024 per il "recupero e il miglioramento delle liste d’attesa per le prestazioni ambulatoriali, i ricoveri e gli screening". Dal post Covid la sanità italiana arranca rincorrendo le migliaia di prestazioni perse o congelate in due anni e più di pandemia, tra esami ai limiti dell’impossibile e tempi che sfiorano il biblico. Regione che vai, problemi che trovi, nelle Marche una spina nel fianco per la giunta regionale, con tanto di scontro tra il governatore Acquaroli e i revisori dei conti per il parere tranciante sulla sanità dei "pochi privilegiati (facoltosi, raccomandati, fortunati)" che quest’ultimi hanno messo nero su bianco nella relazione sul bilancio di previsione 2024-2026. Ora la Regione prova a rimediare mettendo sul piatto 13 milioni e 260mila euro (lo 0,4% del finanziamento standard avuto con il fondo sanitario nazionale) contro i nove stanziati l’anno scorso: 8.614.291 euro per la specialistica ambulatoriale e le prestazioni diagnostiche, 4.645.708 euro per i ricoveri e gli interventi chirurgici. Il tesoretto è ripartito tra le cinque Ast regionali, l’Aou (azienda ospedaliero-universitaria) delle Marche e l’Inrca sulla base del fabbisogno indicato dalle aziende. All’Ast 1 di Pesaro-Urbino va la dote più consistente, quasi tre milioni (2.937.026 euro, 1.859.221 per la specialistica ambulatoriale e 1.077.804 per gli interventi chirurgici), poi ecco Torrette (2.309.453 euro, 1.329.209 per le visite e 980.244 per gli interventi), l’Ast di Macerata (1.851.514 euro), quelle di Ascoli (1.770.445), Fermo (1.648.543), Ancona (1.465.044) e l’Inrca (1.277.971 euro, 976mila per le visite specialistiche e quasi 302mila per gli interventi chirurgici). Più fondi sì, ma il piano operativo portato in giunta dal vicepresidente Filippo Saltamartini e dal sottosegretario Aldo Salvi prevede anche "un monitoraggio mensile regionale", che "permetterà di intervenire con delle azioni correttive in caso di criticità emergenti". E poi ecco le cosiddette azioni strategiche, dall’attività di coordinamento e di monitoraggio delle liste d’attesa affidata al direttore dell’Ars (Agenzia regionale sanitaria) alle azioni di ottimizzazione, a partire dalla "riorganizzazione del sistema delle agende di prenotazione per governare l’offerta sulla base di una reale distribuzione temporale con strumenti di lean management". Tra le strategie indicate dalla giunta regionale, l’attivazione del cosiddetto overbooking (surplus di prenotazioni sulla base del dato storico relativo ai forfait) per tutte le agende dei primi accessi, delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica strumentale; "nuove agende in attività istituzionale utilizzando risorse specialistiche che si rendano disponibili rivisitando l’organizzazione clinico-assistenziale"; "la revisione e definizione delle tempistiche regionali di erogazione delle prestazioni ambulatoriali per ottimizzare i processi" e da ultimo il monitoraggio dell’appropriatezza delle prescrizioni anche attraverso la ricostituzione dell’Ora (l’organismo regionale per l’appropriatezza prescrittiva). "Nel 2023 sono stati recuperati 2.768 ricoveri, 128.374 prestazioni ambulatoriali e 12.016 screening. Nonostante le segnalazioni di alcuni disservizi, ogni giorno sono soddisfatte in media 12mila prestazioni, quasi novemila nei tempi", ha riassunto di recente in Consiglio regionale l’assessore alla sanità, Saltamartini, in risposta a un’interrogazione del consigliere del Pd, Romano Carancini, soltanto l’ultima scaramuccia sull’eterno campo di battaglia (politico) delle liste d’attesa. Carancini rilevava tuttavia come i 2.768 ricoveri corrispondessero "appena al 34% degli 8.048 che la sanità regionale si era impegnata a recuperare da agosto a dicembre 2023", e che "il 43% delle risorse del 2023 per ridurre le liste d’attesa sono state ’subappaltate’ al privato".