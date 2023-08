Sos locali a Osimo: Yummy chiude

In questa calda estate, quando i turisti scelgono Osimo per vivere gli eventi e la città con le sue attrattive storiche, il centro storico perde un pezzo, punto di riferimento per la ristorazione etnica. Ha chiuso i battenti il ristorante di sushi Yummy in piazza Marconi, accanto al teatro La nuova fenice, che spesso sistemava i tavolini per far accomodare i propri clienti proprio in piazzetta. Vari i fattori che hanno portato alla decisione più dura, dicono i gestori, che hanno già abbassato le saracinesche del locale. Era stato aperto alcuni anni fa sotto i migliori auspici. La notizia è stata accolta come una doccia gelata dagli avventori abituali che recandosi a Osimo per degustare quelle prelibatezze l’hanno trovato chiuso. Il locale era dedito anche all’asporto.

Diverse attività hanno serrato i battenti in città, soprattutto in centro storico, altrettante però si sono fatte avanti, confidando nel coraggio dei proprietari e della voglia di tornare a divertirsi soprattutto nell’epoca post Covid. Tutta la Valmusone è compartecipe di un fenomeno che va avanti, altalenante, proprio dalla pandemia, quando in molti hanno tenuto duro e altri non ce l’hanno fatta.