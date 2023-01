Sospensione acqua Ecco le vie coinvolte

Manutenzione programmata della rete idrica, Viva Servizi comunica la sospensione dell’acqua per quattro ore oggi pomeriggio, dalle 14 alle 18. Ecco le vie interessate dal distacco: Via Murri, via Gramsci (da via Agraria fino a via Raffaello Sanzio), via Forlanini, piazza Redi, piazza Vesalio, piazza Malpighi, via Forlanini, via dei Colli, via De Gasperi, via De Nicola, via Ugo la Malfa (da via dei Colli fino a via Aldo Moro), via Ippocrate, via Galeno, via Adele Bei, via Libero Leonardi, via Contuzzi, via Cingolani, via Honorati. E ancora: via di villa Borgognoni, via Fratelli Cervi, via Carlo Crivelli, via Nicola di Mastroantonio, via Salimbeni, via Mattia Capponi, viale Giuseppe Verdi (da via Gramsci fino a via Papa Giovanni XXIII), via Felice Giani, via Lorenzo Lotto, via Zuccari, via Lapis, via L.de Bosis, via Mamiani, via Elia, via Giacomo Puccini, via Grilli, via Ferretti, via Nino Bixio, via Salvoni, via Cialdini, via Nievo, via Ravagli, via Frezzi, via Erbarella, via San Pietro Martire, via San Marco, costa San Marco, via Sant’Antonio da Padova. "In caso di maltempo l’interruzione prevista sarà rinviata al giorno successivo nella stessa fascia oraria" concludono da Viva Servizi.