Sospesa la sede distaccata della Polizia Locale a Osimo, investiti 100mila euro in videosorveglianza

Seppur annunciata da anni, l’apertura di una sede in centro della Polizia locale negli ex magazzini di via San Francesco, al momento, è sospesa. La nuova sede distaccata in centro, per dare un presidio di sicurezza costante nel cuore della città, sarebbe "ostaggio" di un trasloco. Dopo aver investito 30mila euro per ristrutturarli il Comune ci ha spostato l’archivio dell’ufficio tecnico. Il primo cittadino ha avuto occasione di spiegare all’opposizione che lo domandava, che appena il tribunale porterà via il materiale, il Comune ci porterà l’archivio tecnico lasciando liberi gli spazi per la sede dislocata della Municipale. Tra le opere che rientrano nell’ultima variazione di bilancio appena approvata in Consiglio c’è l’acquisto di telecamere di videosorveglianza per 100mila euro e la sostituzione dell’autovelox a Casenuove con una nuova strumentazione (50mila euro). Il sistema di videosorveglianza in città è munito di diverse telecamere con tecnologia ocr in grado di leggere le targhe dei veicoli. Per implementare il sistema il Comune ha aggiunto la possibilità di inserire manualmente delle targhe in maniera tale da creare una black-list che segnali alle pattuglie operanti il transito dei veicoli ricercati.