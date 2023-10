Sospese le attività didattiche all’aperto

Allerta arancione per vento, sospese le attività didattiche e ricreative all’aperto in tutte le scuole della città.

Non si potrà fare la lezione di musica in piazza o la ricreazione in giardino, attenzionati anche gli ingressi di tutti gli istituti della città. Ieri la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per vento: flussi sud-occidentali attiveranno il Garbino su tutto il territorio con raffiche che raggiungeranno i valori di burrasca. L’avviso è valido fino alle 24 di oggi. Vigili del Fuoco e Protezione Civile pronti a intervenire in caso di bisogno: sotto la lente d’ingrandimento l’hinterland e la prima collina della spiaggia di velluto dove la raffiche saranno più intense rispetto alla costa.

I forti venti potrebbero causare anche lo spostamento della sabbia fino alla careggiata. Il consiglio è quello di rispettare i limiti di velocità anche in assenza di traffico e presenza di pedoni sul lungomare. Occhi puntati sui viali dove si consiglia di non lasciare le auto in sosta vicino agli alberi.

Dopo anni di allerte meteo con criticità idrogeologica, sulla spiaggia di velluto è arrivata ieri anche l’allerta meteo arancione per vento. Una novità che ha fatto scattare il protocollo che prevede appunto la cancellazione delle attività didattiche e ricreative all’aperto. Sono diverse le scuole della città dove, sia durante l’ora di ricreazione che in quella di educazione fisica o musica i ragazzi svolgono le lezioni all’aperto.

L’allerta sarà valida per tutta la giornata di oggi dove il vento viaggerà fino ai 44 km orari, con raffiche che potrebbero anche superare i 50 km orari. Un fenomeno che si era già verificato in più occasioni sulla spiaggia di velluto creando disagi per lo più nell’hinterland con interventi da parte dei vigili del fuoco per rimuovere rami che ostruivano carreggiate.