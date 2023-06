Sospettato di spaccio, viene bloccato e reagisce: arrestato

Gli agenti delle volanti hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un nigeriano di 26 anni, incensurato e regolare sul territorio, segnalato come persona vicina agli ambienti dello spaccio di droga. Il giovane l’altro pomeriggio camminava spedito in via delle Grazie, in direzione del Piano. Un agente ha tentato di fermarlo. Il nigeriano si è dato alla fuga, ma è stato presto bloccato. Era una furia e ha iniziato a dare gomitate al poliziotto. Grazie al repentino intervento dell’altro collega della volante l’uomo veniva contenuto. Il nigeriano tentava nuovamente di divincolarsi, spingendo con forza un agente contro il muro di cinta di una abitazione, provocandogli delle escoriazioni sull’avambraccio e sulla mano destra. L’altro poliziotto, lo afferrava al braccio sinistro per ammanettarlo.

L’uomo, in maniera ancora più aggressiva, afferrava il pollice della mano sinistra dell’operatore, provocando un innaturale movimento dello stesso.

Gli agenti riuscivano, quindi, a mettere in sicurezza il soggetto. Gli agenti hanno riportato ferite per 7 e 15 giorni.