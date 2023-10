Sospetto stupro dopo una festa: "Aiutatemi, mi hanno violentata"

"Mi hanno stuprata, vi prego aiutatemi". Una chiamata breve ma chiara quella arrivata alla sala operativa del 112. La richiesta di aiuto al Nue, il numero unico di emergenza, sarebbe partita ieri mattina, attorno alle 9, proprio mentre la città si stava risvegliando. Quando l’operatore della centrale ha risposto al telefono, avrebbe sentito subito che quella donna non parlava bene l’italiano, ma ci ha messo poco a capire ciò che stava dicendo. Immediatamente, sul posto, sono arrivate le Volanti della questura dorica. Da via Gervasoni, è partita anche l’unità del reparto prevenzione crimine, raggiunta dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La vicenda è ancora in corso di accertamento, così come la dinamica dell’accaduto. Il condizionale è dunque d’obbligo, ma stando a quanto trapela la donna – di origine straniera – avrebbe raccontato di essere stata violentata nel tragitto verso casa. La presunta violenza sessuale si sarebbe consumata tra corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno, nel cuore del Piano San Lazzaro. Sembrerebbe che la signora, nella notte precedente, quella a cavallo tra il 17 e il 18 ottobre, abbia passato una serata in compagnia di alcuni amici e conoscenti in un’abitazione poco distante da lì. Una sorta di festicciola a casa, che poi, però, sarebbe finita nel peggiore dei modi. Una volta arrivato il momento di andare a casa, qualcuno – secondo indiscrezioni – si sarebbe offerto di accompagnarla nel tragitto. Ed è proprio in quel frangente che sarebbero avvenuti gli abusi, durati – pare – tutta la notte.

Quando la ragazza si è resa conto di essere stata abusata avrebbe immediatamente chiesto aiuto. Sul posto, in una manciata di minuti, come dicevamo, l’automedica di Ancona Soccorso, insieme a un mezzo della Gialla, oltreché la polizia. I sanitari hanno stabilizzato la donna, prestando le prime cure e disposto per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette. La ragazza avrebbe allertato i soccorsi da largo Sarnano, vicino a un distributore di benzina, poco distante da via Urbino. In zona, sono presente diverse telecamere che potrebbero fare luce sulla vicenda e chiarire una volta per tutte l’accaduto. Per la donna, è stata attivata la procedura prevista in caso di sospetta violenza sessuale, il così detto codice rosa. Sulla vicenda, indaga la Squadra mobile della questura dorica, i cui agenti stanno cercando di ricomporre i pezzi del puzzle, un mosaico dallo sfondo inquietante.

Nicolò Moricci