Sosta, a Castelferretti torna quella gratuita

Dalla ricognizione, dopo anni di stand-by, alla rivoluzione sosta. E non solo per l’avvento di un nuovo gestore che regolerà quella a pagamento (Municipia), ma anche per una razionalizzazione differente delle zone della città. Il vademecum è contenuto in una delibera della Giunta Signorini, approvata il martedì prima di Pasqua e pubblicata due giorni fa sull’Albo pretorio.

Il più grande cambiamento interessa Castelferretti: nella popolosa frazione, infatti, si passerà dagli stalli blu a quelli bianchi in alcune aree. Dunque, per i residenti piuttosto che per gli esercenti non ci sarà più la necessità di mettere mano al portafogli, ma sarà sufficiente esporre il disco orario per la validità di un’ora.

Quali sono le aree interessate? Piazza Albertelli, piazza della Libertà nella parte non pavimentata, via Mauri lato aeroporto (nel tratto tra via Sauro e il civico 21), via Bruno (nel tratto tra via Sciesa e via XIV Luglio) e via XIV Luglio lato mare. Una misura che ricalca quella attuata a novembre 2023 a Falconara Alta. Per Castelferretti, però, siamo decisamente più indietro. Sicché il periodo di pagamento degli stalli blu partiva dal primo aprile, ma non sarebbe ancora pronta la nuova cartellonistica (color marrone, per la ‘Zona Castelferretti’), come non sarebbe stato modificato il colore delle strisce sull’asfalto, bisognerà attendere alcuni giorni. Nel frattempo il pagamento è sospeso. Per restare in tema parcheggi, giusto martedì è terminata l’installazione di cinque nuovi parcometri nell’area di via Flaminia (‘Zona Sud’), in considerazione del ripristino della sosta a pagamento nel periodo compreso tra il 3 aprile (ieri) e il 30 settembre. Nell’ordine: due sono stati posizionati a Palombina Vecchia (uno davanti alla palestra Karma Fit, uno di fronte alla Farmacia Palombina), uno all’altezza del sottopasso di via Goito, uno all’incrocio con via dei Mille e uno all’intersezione con via Caprera.

Un’altra novità, di carattere generale, è che sono state mantenute inalterate le tariffe per il territorio. Dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, e nelle fasce orarie tra le 8.30 e le 13 (la mattina) e le 15 e le 20 (il pomeriggio) si pagheranno: 20 centesimi ogni 15 minuti; 80 centesimi per un’ora; 1 euro e 20 centesimi dalla seconda ora; 6 euro al giorno; 3 euro la mezza giornata. Sarà necessario, tuttavia, inserire il numero di targa, come evidenziato dalle istruzioni sui monitor di servizio dei parcometri. Attivate anche due App per pagare con smartphone. Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Di sicuro ai cittadini, per posteggiare negli stalli blu, serviranno degli accorgimenti in più. I controlli sulla sosta a pagamento (e servizi correlati) saranno effettuati dal gestore Municipia e dalla Polizia locale. Polizia locale cui competono, invece, i restanti accertamenti sulle possibili violazioni al Codice della Strada.

Giacomo Giampieri