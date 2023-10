"Sosta a pagamento: ma la segnaletica?"

"La sosta a pagamento è stata ripristinata due giorni fa su tutto il territorio comunale ma non è stata aggiornata la segnaletica verticale". La segnalazione è di Mattia Sangiuliano, storico esponente delle liste Cittadini in Comune-Falconara Bene Comune. "Dopo diciassette giorni di fermo del servizio (dal 2 al 19 ottobre), dovuto alla sostituzione dei parcometri, siamo a denunciare che in molte zone del centro città, porzione del territorio su cui insiste la maggior parte delle strisce blu, non sono stati spostati molti dei cartelli indispensabili alla corretta segnalazione del parcometro – dice Sangiuliano -. Una mancanza di chiarezza che arrecherà sicuramente disagi e inconvenienti ai cittadini sprovvisti del pass e ai non residenti che arrivano a Falconara. Tanta è stata la fretta dell’amministrazione di mettere nuovamente le mani nelle tasche dei cittadini – per recuperare i giorni di mancati introiti – da non aver provveduto a regolarizzare la segnaletica, omogenizzandola su tutto il territorio comunale".

Da due giorni, come si diceva, è tornato in vigore l’obbligo di pagare la sosta negli stalli blu. Con i nuovi parcometri è necessario inserire il numero di targa, in vista di un progressivo superamento dei ticket cartaceo, evitando così incomprensioni e disagi legati alla corretta esposizione sul cruscotto. Aspetto che sta facendo molto discutere. Il nuovo sistema, intanto, permetterà di prolungare la sosta anche attraverso parcometri che si trovano lontani dal luogo in cui si è parcheggiato. Per tutte le informazioni sugli abbonamenti è possibile rivolgersi all’ufficio di via Roma 5b, aperto lunedì dalle 10 alle 12, martedì dalle 9.30 alle 11.30, giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e venerdì dalle 9.30 alle 11. Per i permessi annuali si può contattare il Comando di Polizia locale allo 071.9160111.