Sosta a pagamento: serve inserire la targa

Da venerdì scatta il nuovo regime della sosta a pagamento, che nel frattempo rimane gratuita in tutti gli stalli blu del territorio fino a domani compreso. Per il Comune, che ieri ha fornito alcuni ragguagli in merito alle novità, "l’imperativo sarà quello di memorizzare la targa", si leggeva in una nota trasmessa dal Castello. I nuovi parcometri, infatti, funzioneranno con l’inserimento della targa e questo permetterà, in una seconda fase, di "pensionare" il vecchio ticket cartaceo, evitando così possibili incomprensioni e disagi legati alla corretta esposizione sul cruscotto. In un’ottica smart, più dinamica e flessibile. Il nuovo sistema permetterà inoltre di prolungare la sosta anche attraverso parcometri che si trovano lontani dal luogo in cui si è parcheggiato. "Con il nuovo regime della sosta sarà superato anche l’abbonamento cartaceo che potrà essere attivato di persona oppure online", ha aggiunto il Comune. Già da lunedì, l’ufficio di via Roma 5B è stato riaperto con il personale della società Municipia, subentrata alla Sis. L’orario di apertura rimane invariato: lunedì dalle 10 alle 12, martedì dalle 9.30 alle 11.30, giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e venerdì dalle 9.30 alle 11.