Sosta, al via i lavori per tredici posti

Tredici posti auto nel nuovo parcheggio di via Galilei, richiesto con una petizione di 800 firme da residenti e pazienti degli studi medici che sorgono lungo la strada. È iniziata la realizzazione dell’area di sosta, che sarà ricavata nello spazio verde a gradoni che si sviluppa tra la stessa via Galilei e via Mameli. Non è previsto l’abbattimento di alcuna pianta, dice il Comune, che ha imposto "l’obbligo di preservare tutte le alberature". I parcheggi occuperanno una superficie di 445 metri quadri nel primo livello, più vicino a via Galilei. A valle dell’area di sosta saranno installate un’altalena e due panchine. Il progetto, fatto predisporre e realizzato dalla proprietà degli stessi studi medici, prevede la realizzazione di tredici stalli per la sosta, di cui uno per le persone con invalidità e uno per donne incinte o genitori con bambini fino a due anni di età, cui si aggiungono due posti destinati alle microcar. Costo complessivo dei lavori di oltre 90mila euro. Gli interventi prevedranno anche il consolidamento delle mura perimetrali. Sul progetto del nuovo parcheggio, l’estate scorsa si era tenuto un incontro in presenza delle autorità comunali.