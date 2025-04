Sosta, cambia il costo orario: in estate 2 euro solo al mattino

La giunta comunale ha deliberato l’adeguamento del prezzo dei permessi per i proprietari di abitazione, dimoranti e lavoratori, fermi da circa 16 anni. "Era necessario sia per compensare l’aumento dell’inflazione, sia per allineare i prezzi a quelli degli altri comuni rivieraschi, sia per evitare di valutare aumenti di tasse per i sirolesi, dato che le entrate dei parcheggi costituiscono un’importante voce di bilancio - dice il sindaco Moschella -. Per contemperare le esigenze dei titolari delle strutture ricettive con quelle delle altre attività commerciali è stato modificato, in via sperimentale, anche il costo del parcheggio mattutino, allineandolo a quello di altre località turistiche: dalle 7 alle 13, da giugno a settembre, si pagheranno 2 euro l’ora, mentre per la restante parte della giornata il prezzo rimarrà di 1,20 euro l’ora. Tutte queste innovazioni ci permetteranno di offrire a tutti i turisti e ai visitatori giornalieri il trasporto pubblico locale gratuito dai parcheggi alle spiagge. Negli anni scorsi una famiglia di 4 persone pagava per il solo trasporto pubblico 12 euro. Stiamo valutando se espletare un servizio di trasporto pubblico locale serale gratuito".