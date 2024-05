Sosta caos davanti a Materna e asilo: "I nostri bambini così sono a rischio"

Il far west della sosta in via Torrioni-via Cittadella continua. L’incubo dei genitori che portano e vanno a prendere i figli alla scuola materna e all’asilo, che si trovano in un breve tratto di strada chiuso, a pochi passi da piazza San Gallo, nel quartiere di Capodimonte, non è finito. Ad aprile il Carlino aveva toccato l’argomento, riportando il problema che molte famiglie stanno vivendo perché nessuno rispetta i cartelli stradali che indicano anche un divieto di sosta. Così ogni giorno, per più di mezz’ora, si crea un traffico allucinante ai danni soprattutto dei bambini. Un papà, Daniele Gaspari, torna a chiedere una soluzione veloce. "Ci vuole un intervento immediato delle autorità competenti – tuona Gaspari – la situazione è insostenibile e inaccettabile in un paese civile soprattutto quando ci sono i bambini di mezzo".

Il genitore ha scritto ai vigili urbani per sollecitare un intervento. Nella mail, inviata al comando delle Palombare, parla di "problema quotidiano che affligge i genitori dei bambini che frequentano gli asili comunali Orsacchiotto e Chicco di Grano e la scuola materna XXV Aprile, siti in via Torrioni-via Cittadella nella strada stretta che conduce alla fortezza". "Il problema è stato segnalato – continua la mail – senza mai giungere a una soluzione o comunque ricevendo risposte che negano l’esistenza del problema stesso. La strada in questione nonostante i divieti e lo scarsissimo spazio a disposizione già dal mattino presto è piena di auto parcheggiate in entrambi i lati della carreggiata che impediscono il parcheggio temporaneo dei genitori che devono lasciare o prendere i bambini e il transito contemporaneo di due veicoli. Questa situazione crea tempi di rilascio e recupero bambini lunghi perché non ci sono i parcheggi disponibili, ingorghi difficili da risolvere con auto costrette a continui avanzamenti e retromarcia, code di auto in attesa, inquinamento, nervosismo, senza entrare nel merito del fatto che chi parcheggia lungo tutta la via è generalmente un residente del quartiere di Capodimonte o un lavoratore che scende in centro a piedi con tanto di ’galuppa’ al seguito".