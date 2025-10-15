Sosta, cartello choc agli Archi. Sanzione da reato penale

Problemi di sosta agli Archi e davanti al supermercato di via Mamiani spunta una segnaletica che sta facendo discutere. Il cartello è legato a un parcheggio con disco orario consentito per 45 minuti, ma sotto c’è scritto che "I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge (art. 633 del C.P.)". E proprio su questo ultimo dettaglio è nata una discussione: "Nello spiazzo della Coal in via Mamiani ci sono parcheggi bianchi e blu – spiega un operatore della zona – Quelli con le strisce bianche sono dati in concessione al titolare della Coal e in tutta l’area è stato affisso un cartello che impone l’obbligo di esposizione del disco orario per la sosta gratuita. Fin qui nulla da eccepire, se non fosse che nel cartello viene richiamata come sanzione la violazione dell’articolo 633 del Codice Penale, norma che punisce l’invasione arbitraria di terreni o edifici. Questa indicazione è giuridicamente scorretta e potenzialmente fuorviante per i cittadini. L’articolo 633 del Codice Penale tutela situazioni ben più gravi, quali l’occupazione abusiva di proprietà altrui con finalità di profitto o di stabilizzazione, e non può essere usato per contestare la mancata esposizione del disco orario. Questo tipo di comunicazione può inoltre configurarsi come comunicazione ingannevole, con conseguenze anche sul piano legale per chi ha affisso il cartello".

Una questione giuridica molto delicata che potrebbe avere diverse chiavi di lettura, ma la protesta che sta montando si basa su una questione davvero particolare.