Sosta con disco orario in via della Liberazione e in piazza Carducci per massimo 90 minuti A Falconara Alta, da ieri, è necessario esporre il disco orario per sostare in via della Liberazione e in piazza Carducci, con un tempo massimo di 90 minuti. Permesso residenti per parcheggi senza limitazioni. Parcheggi liberi e soste gratuite.